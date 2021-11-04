После завершение карьеры футболиста Артем Милевский начал развивать свои блогерские способности.
36-летний экс-нападающий сборной Украины отправился в Мариуполь, чтобы сделать смешное видео с известным телеведущим Андреем Бедняковым.
Артем прибыл поездом на вокзал и начал искать Беднякова. Сперва Милевский спросил о шоумене у бездомного, который курил сигарету на скамейке.
"Дружище, а Андрюху Беднякова ты не видел?", - поинтересовался у мужчины Милевский.
"Бидь, бидь, бидь... Вы же интеллигентный человек...", - нечетко ответил бродяга.
"Интеллигентный... Так мы ищем Андрюху, Беднякова. Не знает он, короче, где Андрюха", - подвел итоги Милевский и развернулся.
В конце концов Милевский и Бедняков встретились в Мариуполе и попробовали местную шаурму.