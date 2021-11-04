Артем Милевский искал в Мариуполе шоумена Андрея Беднякова.

После завершение карьеры футболиста Артем Милевский начал развивать свои блогерские способности.

36-летний экс-нападающий сборной Украины отправился в Мариуполь, чтобы сделать смешное видео с известным телеведущим Андреем Бедняковым.

Артем прибыл поездом на вокзал и начал искать Беднякова. Сперва Милевский спросил о шоумене у бездомного, который курил сигарету на скамейке.

"Дружище, а Андрюху Беднякова ты не видел?", - поинтересовался у мужчины Милевский.

"Бидь, бидь, бидь... Вы же интеллигентный человек...", - нечетко ответил бродяга.

"Интеллигентный... Так мы ищем Андрюху, Беднякова. Не знает он, короче, где Андрюха", - подвел итоги Милевский и развернулся.

В конце концов Милевский и Бедняков встретились в Мариуполе и попробовали местную шаурму.

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Автор: Артем Будрин