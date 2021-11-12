Недавно завершивший карьеру футболист считает, что Украина сейчас "закроет" Россию.

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский, который недавно завершил карьеру, сравнил силу нынешних сборных Украины и России.

Об этом он сказал российскому YouTube-каналу "Коммент. Шоу".

"Сейчас сборная России сильнее Украины? Нет. Я считаю, что Украина закроет вас. Украина в плане футбола закроет Россию", - сказал Милевский.

"Футболисты в Украине сильнее, и они знают, что делать", - подчеркнул экс-динамовец.

Отвечая на реплику ведущего о том, что у России есть шанс выйти из группы в квалификации ЧМ-2022 с первого места, а у Украины - нет, Милевский сказал:

"А когда нам разрешат в одной группе быть? Украине с Россией? Во было бы!".

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Артем Милевский: завершение карьеры

Последним клубом Милевского стал "Минай", за который он выступал в прошлом сезоне.

23 сентября экс-нападающий сборной Украины объявил о завершении карьеры.

Милевский анонсировал прощальный матч, который может состояться весной.

Стало известно, что после окончания игровой карьеры Милевский может трудоустроиться в "Динамо".

Автор: Антон Дударь