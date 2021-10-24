Артем Милевский недавно объявил о завершении карьеры.

Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, который в сентябре завершил карьеру, попрощался с киевскими болельщиками на НСК "Олимпийский".

В перерыве матча УПЛ между "Динамо" и "Днепром-1" Милевский вышел на поле и сперва забил свой последний гол, после чего совершил круг почета. Он поблагодарил болельщиков за поддержку - давал фанатам "пять", жал руки, фотографировался и раздавал автографы.

При этом экс-нападающий не смог сдержать слезы.

Отметим, что в этот момент на стадионе включили песню "Виват, король!" Тамары Гвердцители, которая была посвящена завершению карьеры Олега Блохина.

"Слез уже было немерено. Любимый стадион. Когда уходишь из футбола - это немножко другие моменты. Всем спасибо", - сказал Милевский.

Видео опубликовал YouTube-канал ПРОФУТБОЛ Digital.

Артем Милевский: карьера и достижения

Артем Милевский наиболее известен по выступлениям в составе киевского "Динамо" (228 матчей, 81 гол, 54 ассиста) и сборной Украины (50 матчей, 8 голов и 4 ассиста).

За границей Милевский выступал за "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Кишварду" и "Динамо-Брест".

В декабре 2020-го Милевский вернулся в Украину, подписав контракт с "Минаем". Этот клуб стал последним в его карьере.

С киевским "Динамо" форвард трижды стал чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок Украины, а также три раза - Суперкубок. С "Динамо-Брест" Милевский стал чемпионом Беларуси в 2019 году, обладателем Кубка Беларуси-2018 и трижды обладателем Суперкубка страны. Со сборной Украины он дошел до четвертьфинала ЧМ-2006.

Милевский запомнился болельщикам не только своей игрой, но также и различными ситуациями за пределами поля.

Автор: Антон Дударь