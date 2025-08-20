Сообщается, что один турецкий клуб может приобрести россиянина.

26-летний российский вратарь Матвей Сафонов до сих пор не планирует покидать "ПСЖ", даже после трансфера украинского защитника Ильи Забарного из "Борнмута". Но у руководства клуба другие планы, заявил журналист Илмаз Дайчин.

По его словам, ситуация зависит от того, будет ли доступен бразильский футболист Эдерсон, который в ходе этого летнего трансферного окна хочет покинуть "Манчестер Сити". "ПСЖ отчаянно ищет, куда продать Сафонова. Он хочет остаться в команде, играющей в Лиге чемпионов. Если Эдерсон не будет доступен, думаю, мы ["Галатасарай"] подпишем Сафонова. Если только другая команда не подпишет", - отметил он в X (Twitter).

Ранее УНИАН сообщал, какой была реакция главного тренера парижского клуба на первый матч Забарного. Луис Энрике сразу подметил, что украинец подходит под тот стиль игры, который ему нравится.

Кроме того, мы также рассказывали, что ПСЖ якобы удалось уговорить Забарного подружиться с Сафоновым. "Они уже хорошие друзья в парижской раздевалке", - написал Paris No Limit...

