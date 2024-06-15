Футболист подписал контракт с парижским клубом до лета 2029 года.

Российский игрок Матвей Сафонов перешел во французский профессиональный футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Согласно открытым источникам, Сафонов, 1999 года рождения, - игрок сборной РФ, мастер спорта России. Его отец - тренер молодежной команды баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань".

Голкипер - воспитанник клуба "Краснодар", дебютный матч в составе молодежной команды клуба состоялся в сезоне 2015/2016. Дебютировал в Премьер-лиге 13 августа 2017 года в матче против пермского "Амкара", заменив в составе травмированного Андрея Синицына. Во второй половине сезона 2018/2019 стал основным вратарем команды. В начале 2019 года подписал долгосрочный контракт.

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14 июня 2024 года перешел в "Пари Сен-Жермен", подписав контракт до лета 2029 года.

По данным "Чемпион", 25-летний Сафонов всю карьеру играет в Краснодаре и вызывается на "товарищеские" матчи своей сборной. Среди соперников россиян - Куба, Кения, Сербия, Ирак, Катар, Камерун. Ранее Сафонову запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов на сумму 60 млн рублей.

Олимпийские игры в Париже

Напомним, глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, нельзя допустить спортсменов РФ и Беларусь к участию в Олимпийских играх в Париже. Чиновник в очередной раз высказался о "преступном" решении Международного олимпийского комитета по этому вопросу. Он напомнил, что Минск и Москва "запятнали себя кровью украинцев".

Он добавил, что российские оккупанты убили 340 представителей украинского спорта, уничтожили или нанесли разрушения 343 спортивным объектам и продолжают ежедневно целиться дронами и ракетами по Украине. По словам Шмыгаля, Киев будет решительно бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если МОК не изменит свою позицию. Сейчас уже сформирована мощная международная коалиция "за честный спорт", где против преступлений РФ и Беларуси выступают 35 государств мира.

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