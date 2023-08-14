Глава правительства Украины заявил, что Киев будет решительно бойкотировать Олимпиаду в Париже, если российским и белорусским спортсменам не заблокируют в ней участие.

Спорт и военная агрессия несовместимы, поэтому нельзя допустить спортсменов РФ и Беларусь к участию в Олимпийских играх в Париже, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Чиновник в очередной раз высказался о "преступном" решении Международного олимпийского комитета по этому вопросу. Он напомнил, что Минск и Москва "запятнали себя кровью украинцев".

"Государства, которые запятнали себя кровью украинцев, не могут участвовать в Олимпийских играх", - подчеркнул он.

Убиты 340 представителей украинского спорта, силы РФ уничтожили или нанесли разрушения 343 спортивным объектам и продолжает ежедневно бить дронами и ракетами по Украине, отметил Шмыгаль.

По его словам, Киев будет решительно бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если МОК не изменит своей позиции. Сейчас уже сформирована мощная международная коалиция "за честный спорт", где против преступлений РФ и Беларуси выступают 35 государств мира.

"Ожидаем, что МОК примет правильное решение и решительно отстранит агрессора от Олимпиады", - указал премьер-министр Украины.

МОК не может проявить решимость по поводу Олимпиады

Напомним, Украина возмущена решением МОК от 28 марта 2023 года разрешить представителям России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх в качестве "нейтральных спортсменов". Киев считает, что спорт не может быть вне политики, поэтому неправильно делать такие уступки странам, которые причастны к убийству множества украинцев.

После многочисленных обращений к МОК по этому поводу, Комитет все еще не озвучил обратного решения. 13 июля там заявили, что не будут приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду-2024 в Париже, однако главное решение об участии спортсменов стран в соревнованиях - не отменили. Там говорят, что придут к этому "в подходящее время".

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