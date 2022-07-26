Лассина Траоре решил остаться в "Шахтере" несмотря на войну.

Нападающий "Шахтера" и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре рассказал, каким видит свое будущее.

21-летний футболист стал единственным легионером из состава "горняков" предыдущего сезона, который принял решение остаться в донецком клубе, несмотря на войну.

"Я головой и сердцем выбрал возвращение в "Шахтер". Тем более что в то время это был не вопрос обо мне, я полностью был в мыслях с украинским народом. Конечно, у меня есть мечты, и с момента моего прихода из "Аякса" стало ясно, что это должно быть промежуточным шагом к более сильному турниру.

Я, безусловно, открыт для этого. Но я не думаю, что сейчас пора говорить об этом, потому что сейчас мнения людей в "Шахтере" заняты чем-то другим, а я полностью сосредоточен на последнем этапе реабилитации", – приводит слова Траоре издание De Telegraaf.

Траоре перешел в Шахтер летом 2021 года за 10 миллионов евро, но в конце сентября серьезно травмировался и не играл до конца сезона. Траоре успел забить 9 голов в 14 матчах.

Напомним, из-за развязанной РФ войны в Украине "Шахтер" потерял практически всех своих легионеров. Так, клуб покинули Давид Нерес, Маркос Антонио, Тете, Манор Соломон, Маркиньос Сиприано, Педриньо, Фернандо, Майкон, Додо и другие. Кроме того, донецкий клуб покинул главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби, а на его место был приглашен хорватский специалист Игор Йовичевич.

Ранее УНИАН сообщал, что "Шахтер" объявил о подписании хорватского полузащитника Невена Джурасека.

Лассина Траоре: что о нем известно

Траоре присоединился к "Аяксу" в 16-летнем возрасте, а в мае 2019-го года дебютировал за клуб из Амстердама.

На его счету 31 матч, 12 голов и 12 голевых передач за "Аякс". 7 из них он забил в 12 матчах чемпионата Нидерландов в сезоне 2020-2021. Также в прошлом сезоне в его активе 1 гол в 5 матчах Лиги чемпионов.

За сборную Буркина-Фасо Траоре дебютировал в 16 лет. На данный момент на его счету 17 матчей и 7 голов.

Вас также могут заинтересовать новости: