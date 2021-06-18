"Горняки" совершили еще один крупный трансфер.

Новичком донецкого "Шахтера", который ранее усилился бразильцем, стал 20-летний нападающий Лассина Траоре.

Об этом сообщил официальный сайт "Шахтера".

Контракт с форвардом подписан на пять лет.

Центральный нападающий перешел в "Шахтер" из "Аякса". Сумма трансфера не называется.

Траоре стал первым игроком из Буркина-Фасо в истории "Шахтера".

Форвард уже обратился к болельщикам "горняков" на видео.

🧡 Обращение Лассина Траоре к болельщикам «Шахтера» ⚒ pic.twitter.com/5Sw174lFBD — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 18, 2021

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Лассина Траоре: что о нем известно

Траоре присоединился к "Аяксу" в 16-летнем возрасте, а в мае 2019-го года дебютировал за клуб из Амстердама.

На его счету 31 матч, 12 голов и 12 голевых передач за "Аякс". 7 из них он забил в 12 матчах чемпионата Нидерландов в сезоне 2020-2021. Также в прошлом сезоне в его активе 1 гол в 5 матчах Лиги чемпионов.

За сборную Буркина-Фасо Траоре дебютировал в 16 лет. На данный момент на его счету 15 матчей и 6 голов.

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Автор: Антон Дударь