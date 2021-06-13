Педриньо стал первым летним новичком "горняков".

Донецкий "Шахтер" официально представил бразильского полузащитника Педриньо, о трансфере которого стало известно несколько дней назад.

О подписании футболиста сообщил официальный сайт "Шахтера".

Сообщается, что контракт с 21-летним Педриньо рассчитан на 5 лет.

Бразильский футболист может играть как на позиции вингера, так и под нападающим.

"Первые впечатления наилучшие! Хочу поблагодарить клуб за такую возможность. Знаю, насколько "Шахтер" велик. Уверен, нас ожидает хорошая совместная работа. Конечно, я видел несколько матчей, так как здесь играет много бразильцев. Безусловно, мы смотрим и болеем за своих друзей", - сказал Педриньо.

"До того как перейти, я говорил с Майконом, Додо и Дентиньо. Они дали отличные отзывы о клубе. Ребята сказали, чтобы я не беспокоился, и заверили, что здесь меня все будут поддерживать, чтобы я показывал себя только наилучшим образом", - добавил он.

По неофициальной информации, "горняки" заплатили за игрока 18 миллионов евро.

Педриньо: карьера

Полузащитник с 2017 по 2020 год у себя на родине выступал за бразильский "Коринтианс".

В прошлом сезоне он пополнил состав лиссабонской "Бенфики" и провел за нее 19 матчей в национальном чемпионате. Голами в португальской Примейре он отметиться не смог.

Педриньо выступает за олимпийскую сборную Бразилии и имеет хорошие шансы поехать на Игры в Токио.

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Автор: Антон Дударь