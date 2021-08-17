Президент "Сампдории" хочет снизить цену на Владислава Супрягу.

Президент итальянской "Сампдории" Массимо Ферреро сделал заявление по поводу возможного трансфера нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги.

Об этом сообщает Calciomerato.

Ферреро подчеркнул, что готов подписать Супрягу только в том случае, если "Динамо" снизит финансовые аппетиты.

"Я пойду на это только в случае, если цена снизится. Иначе этому не быть", - подчеркнул президент "Сампдории".

Читайте такжеДебют удался: Коваленко помог своей команде выиграть матч Кубка Италии (видео)

Ранее сообщалось, что трансфер мог состояться на условиях аренды за 1,5 миллиона евро с правом выкупа за сумму 6-7 миллионов, однако сделка сорвалась.

По информации СМИ, Супрягой интересуются также "Удинезе" и "Дженоа".

Владислав Супряга в "Динамо"

Летом 2020 года Супряга вернулся в "Динамо" после успешной аренды в "Днепре-1". Под руководством Мирчи Луческу он сперва даже стал основным форвардом, но позже проиграл конкуренцию партнерам.

В прошлом сезоне во всех турнирах на счету Супряги 3 забитых гола и 3 голевые передачи.

8 октября 2020 года Супряга продлил контракт с "Динамо", подписав долгосрочное соглашение.

Автор: Антон Дударь