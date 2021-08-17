Президент итальянской "Сампдории" Массимо Ферреро сделал заявление по поводу возможного трансфера нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги.
Об этом сообщает Calciomerato.
Ферреро подчеркнул, что готов подписать Супрягу только в том случае, если "Динамо" снизит финансовые аппетиты.
"Я пойду на это только в случае, если цена снизится. Иначе этому не быть", - подчеркнул президент "Сампдории".
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Ранее сообщалось, что трансфер мог состояться на условиях аренды за 1,5 миллиона евро с правом выкупа за сумму 6-7 миллионов, однако сделка сорвалась.
По информации СМИ, Супрягой интересуются также "Удинезе" и "Дженоа".
Владислав Супряга в "Динамо"
- Летом 2020 года Супряга вернулся в "Динамо" после успешной аренды в "Днепре-1". Под руководством Мирчи Луческу он сперва даже стал основным форвардом, но позже проиграл конкуренцию партнерам.
- В прошлом сезоне во всех турнирах на счету Супряги 3 забитых гола и 3 голевые передачи.
- 8 октября 2020 года Супряга продлил контракт с "Динамо", подписав долгосрочное соглашение.