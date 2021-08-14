Миланский "Интер" не оставил шансов "бело-синим".

"Динамо" провело спарринг против действующего чемпиона Италии "Интера". Товарищеский матч состоялся в итальянском городке Монца.

В первом тайме "нерадзурри" дважды отличились в воротах Георгия Бущана, а во второй половине встречи точку поставил хавбек "Интера" Стефано Сенси.

Отметим, что контрольный поединок киевляне провели без своего наставника Мирчи Луческу, который до сих пор на больничном.

"Интер" - "Динамо" - 3:0

Голы: Барелла, 13, Джеко, 34, Сенси, 60

"Интер": Ханданович, Де Врей, Сенси (Видаль, 61), Перишич (Димарко, 61), Чалханоглу, Барелла (Весино, 62), Дармиан, Шкриньяр, Брозович, Бастони, Джеко (Пинамонти, 46)

"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Сирота, Кендзёра, Забарный (Тымчик, 65), Сидорчук (Андриевский, 65), Цыганков (Сидклей, 46), Шапаренко (Шепелев, 65), Караваев, Леднев (Гармаш, 46), Родригес (де Пена, 46), Рамирес (Кулач, 46)

Полная запись игры.

"Динамо" в сезоне 2021-2022: главное

В летнее межсезонье "бело-синие" подписали четырех новичков в линию атаки: Дениса Антюха, Илью Шкурина, Владислава Кулача и Эрика Рамиреса.

Новый сезон УПЛ "Динамо" начало 1 августа домашним матчем против "Вереса".

В Лиге чемпионов киевляне начнут свой путь с группового этапа. Своих соперников динамовцы узнают 26 августа, а старт в турнире намечен на 14-15 сентября.

"Динамо" уже презентовало новую форму на сезон.

Автор: Артем Будрин