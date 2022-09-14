Томас Мюллер получил очень неприятный "подарок" на день рождения.

Знаменитый нападающий "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер попал в очень неприятную ситуацию.

Во вторник, 13 сентября, во время матча второго тура Лиги чемпионов против "Барселоны" в его загородный дом в городке Веттлькам в 40 км к югу от Мюнхена проникли грабители.

Об этом сообщает издание Bild.

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Полиция подтвердила, что были украдены деньги и драгоценности в шестизначном денежном эквиваленте.

Следов грабителей пока нет, расследование продолжается. Сообщается, что когда прибыл первый полицейский патруль, двое преступников скрылись через соседнее поле в темноте.

По иронии судьбы, именно в день ограбления, 13 сентября, нападающему "Баварии" исполнилось 33 года. Вот такой "подарок" легендарный футболист получил в день рождения.

По информации источника, Мюллер узнал о случившемся вскоре после финального свистка. Футболист в спешке покинул стадион и направился домой.

Добавим, что поединок 2-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны" завершился уверенной победой мюнхенского коллектива со счетом 2:0. Томас Мюллер провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отличился.

Томас Мюллер: что известно о футболисте

Томас Мюллер является воспитанником "Баварии" и всю свою профессиональную карьеру футболиста провел в мюнхенском клубе.

В составе "Баварии" Мюллер сыграл 636 матчей, в которых отличился 228 забитыми голами и 246 результативными передачами.

Мюллер - самый титулованный немецкий футболист в истории. 33-летний форвард завоевал 32 трофея, среди которых две победы в Лиге чемпионов и 11 побед в чемпионате Германии.

В составе сборной Германии Томас выиграл чемпионат мира 2014 года.

В сборную Германии вызывается с 2010 года. За национальную команду сыграл 116 матчей и забил 44 гола.

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