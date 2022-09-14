"Бавария" набрала максимум очков в стартовых двух турах Лиги чемпионов.

Во вторник, 13 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Бавария" принимала "Барселону". Встреча прошла на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершилась победой хозяев.

На 50-й минуте встречи счет открыл защитник мюнхенской "Баварии" Лукас Эрнандес. Результативную передачу отдал полузащитник Йозуа Киммих. Через четыре минуты форвард Лерой Сане упрочил преимущество немецкой команды в счете.

"Бавария" - "Барселона" - 2:0

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Голы: Эрнандес, 50, Сане, 54

"Бавария": Нойер, Павар (Мазрауи, 21), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Забитцер (Горетцка, 46), Киммих, Мюллер, Мане (Гнабри, 70), Сане (Тель, 80), Мусиала (Гравенберх, 80)

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Кристенсен (Эрик Гарсия, 70), Араухо, Алонсо, Бускетс (Кессье, 80), Педри, Гави (де Йонг, 61), Левандовски, Дембеле (Фати, 80), Рафинья (Ферран Торрес, 61)

Предупреждения: Забитцер, Бускетс, Киммих

Обзор матча:

Слова тренеров после матча

Главный тренер "Барселоны" Хави:

"Мы были лучше "Баварии", но слишком многое прощали. Они не прощают, вот в чем разница. У нас было шесть или семь очень опасных моментов, но они не завершились голами. Первый тайм был полностью нашим. Результат не отражает того, что было на поле, но такова Лига чемпионов. Я думаю, если ты из раза в раз прощаешь соперника, в конце концов за это расплачиваешься.

Нужно сохранять позитивный настрой. Результат отрицательный, но нужно учиться на своих ошибках. Это шаг назад. Мы заслужили победу, но уезжаем с незаслуженным поражением из-за своих же ошибок. Нужно учиться и продолжать работать".

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман:

"В первом тайме у "Барселоны" было больше шансов, чем у нас. Мы не лучшим образом распоряжались мячом возле чужой штрафной. Зато второй тайм удался "Баварии" намного лучше. Наша эффективность сыграла решающую роль".

Мюнхенская "Бавария" набрала шесть очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов. "Барселона" с 3 баллами идет на втором месте. Соперниками команд по группе С являются миланский "Интер" (3) и "Виктория Пльзень" (0).

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