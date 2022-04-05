Виктор Юрченко погиб в возрасте 58 лет.

После освобождения Киевской области от российских захватчиков, стало известно о больших количествах убийств мирного украинского населения на этих территориях.

Как сообщалось ранее, в Ирпене в спортзале был расстрелян известный боксер и детский тренер Алексей Джунковский, а в братской могиле под Бучей были обнаружены тела футболиста Александра Сухенко и его родителей.

Еще одна трагическая новость пришла из села Бородянка Бучанского района. Там нашли мертвым Виктора Юрченко, также убитого российскими террористами. Погибшему было 58 лет. Об этом сообщили на странице Киево-Святошинского футбола в Facebook.

Виктор Юрченко был известным в прошлом футболистом и тренером. На Киевщине его считали настоящей спортивной легендой.

Юрченко выступал за "Машиностоитель". Эта команда из Бородянки в свое время была грандом Киевской области, став в 1986 году обладателем Кубка Украины среди аматоров. На тот момент 24-летний защитник Виктор Юрченко отметился забитыми голами в обоих финальных матчах.

Также Юрченко становился чемпионом и обладателем Кубка Киевской области, выигрывал Кубок УССР. Забивал победный мяч Александру Шовковскому на НСК "Олимпийский" и является одним из немногих защитников, оформивших хет-трик в официальном матче чемпионата.

После окончания своей спортивной карьеры Юрченко тренировал детей.

Его воспитанники неоднократно становились победителями различных соревнований. Также работал и со взрослыми любительскими командами.

Сыновья погибшего - Дмитрий и Михаил - также стали футболистами.

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