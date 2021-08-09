33-летний Серхио Бускетс отныне будет капитаном каталонцев.

Опорный полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс будет новым капитаном "Барселоны" после того, как Лионель Месси покинул клуб.

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

Бускетс является воспитанником каталонской команды. Опорник играет за первую команду "Барселоны" с 2008 года. Он сыграл 629 поединков в футболке "Барсы". Также Серхио провел 121 игру за национальную сборную Испании.

Первым вице-капитаном "Барселоны" будет легенда каталонцев Жерар Пике. Далее место в иерархии капитанов занимают левый защитник Жорди Альба и правый защитник Серджи Роберто.

Напомним, что букмекеры спрогнозировали новый клуб Месси.

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Лионель Месси: уход из "Барселоны"

25 августа прошлого года Месси проинформировал "Барселону" о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. Однако руководство "Барселоны" не отпустило игрока, а Месси не стал идти в суд против родного клуба.

После завершения прошлого сезона Месси стал свободным агентом. Стороны стремились подписать новый контракт, но из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании, сделка была заблокирована.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал причины, по которым не удалось подписать новый контракт с Месси.

Всего аргентинец сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 голевых передач. Лионель 10 раз выиграл с "Барсой" чемпионат Испании, семь раз Кубок и 8 раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Месси обладатель шести "Золотых мячей".

Автор: Артем Будрин