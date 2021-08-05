Стороны не смогли договориться о продление контракта.

"Барселона" объявила, что новый контракт с легендой клуба Лионелем Месси заключен не будет.

Об этом сказано на официальном сайте "Барселоны".

"Несмотря на то, что клуб и Лео Месси достигли соглашения и намеревались сегодня подписать новый контракт, из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги, официально оформить документ невозможно".

"В связи с этой ситуацией Лионель Месси больше не будет представлять "Барселону". Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока исполнить не удастся".

"Барса" от всей души благодарит игрока за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни"", - сказано в заявлении.

Месси представлял "Барселону" с 2000 года и играл за основную команду с 2003-го. На его счету 10 побед в чемпионате Испании.

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Автор: Артем Будрин