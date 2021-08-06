34-летний гений футбола может оказаться снова в одной команде с Неймаром.

5 августа "Барселона" объявила, что не сможет продлить контракт с легендой клуба Лионелем Месси. Причина - финансовые препятствия, то есть набор правил, которые прописаны в регламенте чемпионата Испании.

Букмекеры определились с тем, кому по силам подписать Месси в свою команду. В этой погоне даже есть очевидный фаворит. Именно французский ПСЖ, по мнению букмекеров, главный претендент на то, чтобы подписать контракт с Месси. Вероятность того, что аргентинец перейдет в парижский клуб оценивается коэффициентом 1.57.

Котировки на то, что Лионель все же останется в "Барселоне", вопреки заявлению клуба, - 3.00. Вероятность того, что Месси окажется в команде Хосепа Гвардиолы (английский "Манчестер Сити") - 6.50.

Далее среди претендентов на феноменального футболиста расположились:

"Манчестер Юнайтед" - 19.00

"Ньюэллз Олд Бойз" - 19.00

"Интер" - 20.00

"Ювентус" - 21.00

"Челси" - 21.00

"Ливерпуль" - 26.00

любой клуб из американской лиги MLS - 15.00

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Лионель Месси: уход из "Барселоны"

25 августа прошлого года Месси проинформировал "Барселону" о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. Однако руководство "Барселоны" не отпустило игрока, а Месси не стал идти в суд против родного клуба.

После завершения прошлого сезона Месси стал свободным агентом. Стороны стремились подписать новый контракт, но из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании сделку заблокировали.

Всего аргентинец сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 голевых передач. Лионель 10 раз выиграл с "Барсой" чемпионат Испании, семь раз Кубок и 8 раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Месси обладатель шести Золотых мячей.

Автор: Артем Будрин