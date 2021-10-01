Юрий Вернидуб зарабатывает в "Шерифе" меньше, чем в "Заре".

Стала известна зарплата украинского тренера Юрия Вернидуба в молдавском "Шерифе".

Как сообщает protv.md, Вернидуб зарабатывает менее 20 тысяч евро в месяц.

Тренер "Шерифа", который сенсационно лидирует в группе D Лиги чемпионов после двух туров, зарабатывает гораздо меньше тренеров "Шахтера", "Реала" и "Интера".

В частности, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти получает 500 тысяч евро в месяц, то есть в 25 раз больше, чем Вернидуб.

Сам тренер заявил, что в "Заре" зарабатывал больше, чем в "Шерифе":

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"В "Заре" я зарабатывал больше, чем в Тирасполе. Говорю это для завистников. Я пошел на уменьшение зарплаты чтобы попробывать сыграть в Лиге чемпионов", - отметил тренер.

"Шериф" в Лиге чемпионов 2021-2022

Команда Юрия Вернидуба на пути к групповому этапу преодолела четыре раунда квалификации. В восьми матчах "Шериф" не проиграл ни разу, выбив из борьбы "Теуту", "Алашкерт", "Црвену Звезду" и "Динамо" Загреб.

"Шериф" стал первым молдавским клубом, который пробился в групповой этап ЛЧ.

На групповом этапе "Шериф" сперва обыграл "Шахтер" на своем поле со счетом 2:0, а затем сотворил еще одну сенсацию, в гостях одолев "Реал" со счетом 2:1. После двух туров молдавский клуб возглавил группу D.

Автор: Антон Дударь