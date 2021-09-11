Рух и Заря сыграли вничью / фото ФК Рух

В рамках 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Рух" принимал "Зарю".

"Рух" вышел вперед на 37-й минуте - Андрей Борячук воспользовался ошибкой Виталия Вернидуба, добежал до штрафной и нанес прицельный удар.

На 76-й минуте гости отыгрались - Аллахьяр Сайядманеш протолкнул мяч в ворота.

"Рух" набрал 8 очков и занимает в УПЛ восьмое место. У "Зари" - 11 очков и шестая позиция.

"Рух" - "Заря" - 1:1

Голы: Борячук, 37 - Аллахьяр, 74

"Рух": Панькив, Роман (Гагун, 46), Белый, Мартынюк, Мысык, Карасюк, Климчук, Притула (Кухарук, 69, Сыч, 90), Федорчук, Бойчук (Кузык, 81), Борячук (Кондраков, 80)

"Заря": Мацапура, Хомченовский, Вернидуб, Имереков (Шахаб, 72), Жуниньо, Назарина (Цвек, 25), Кочергин, Кабаев, Булеца, Аллахьяр, Гладкий (Фримпонг, 72)

Предупреждения: Мартынюк, Федорчук, Панькив, Мысык - Вернидуб, Цвек, Жуниньо

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Автор: Антон Дударь