С 27 по 29 августа прошли матчи 6-го тура чемпионата Украины по футболу.
"Шахтер" в этом туре не смог обыграть скромный "Минай", а "Верес" неожиданно разгромил "Десну".
Результаты матчей
"Черноморец" - "Александрия" - 2:2
Голы: Авагимян, 68, Ванат, 76 - Третьяков, 72, Устименко, 82
"Ингулец" - "Мариуполь" - 3:0
Голы: Шарай, 22, 58, Гопей, 76
"Динамо" - "Колос" - 7:0
Голы: де Пена, 5, 39, Шапаренко, 9, Кендзера, 25, Буяльский, 34, Цыганков, 45, 67
"Металлист 1925" - "Днепр-1" - 1:2
Голы: Марлисон, 36 - Чуже, 69 (пенальти), Гуцуляк, 90+2
"Десна" - "Верес" - 0:4
Голы: Немчанинов, 4, Сергийчук, 25, Г. Пасич, 35, Клец, 45+1 (пенальти)
"Минай" - "Шахтер" - 1:1
Голы: Ахмедзаде, 76 - Траоре, 34 (пенальти)
"Заря" - "Ворскла" - 1:0
Гол: Фримпонг, 83
"Рух" - "Львов" - 1:0
Гол: Ренанн (66, автогол)
Турнирная таблица
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