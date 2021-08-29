Украинская Премьер-лига: результаты 6-го тура, таблица

"Динамо" увеличило отрыв от "Шахтера".

С 27 по 29 августа прошли матчи 6-го тура чемпионата Украины по футболу. "Шахтер" в этом туре не смог обыграть скромный "Минай", а "Верес" неожиданно разгромил "Десну". Результаты матчей "Черноморец" - "Александрия" - 2:2 Голы: Авагимян, 68, Ванат, 76 - Третьяков, 72, Устименко, 82 "Ингулец" - "Мариуполь" - 3:0 Голы: Шарай, 22, 58, Гопей, 76 "Динамо" - "Колос" - 7:0 Голы: де Пена, 5, 39, Шапаренко, 9, Кендзера, 25, Буяльский, 34, Цыганков, 45, 67 "Металлист 1925" - "Днепр-1" - 1:2 Голы: Марлисон, 36 - Чуже, 69 (пенальти), Гуцуляк, 90+2 "Десна" - "Верес" - 0:4 Голы: Немчанинов, 4, Сергийчук, 25, Г. Пасич, 35, Клец, 45+1 (пенальти) "Минай" - "Шахтер" - 1:1 Голы: Ахмедзаде, 76 - Траоре, 34 (пенальти) "Заря" - "Ворскла" - 1:0 Гол: Фримпонг, 83 "Рух" - "Львов" - 1:0 Гол: Ренанн (66, автогол) Турнирная таблица Читайте также Клуб УПЛ, участвовавший в еврокубках, попрощался с главным тренером Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров возглавляет Виталий Буяльский ("Динамо") - 5 голов. Автор: Артем Будрин

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