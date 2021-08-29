Ровенская команда в первой половине встречи отметилась четырьмя голами.

В шестом туре чемпионата Украины случился еще один разгром. Черниговская "Десна" дома уступила ровенскому "Вересу".

За весь матч "Верес" четыре раза попал в створ ворот соперника и все удары стали голевыми. Дмитрий Немчанинов открыл счет во встрече, а затем ассистировал на Михаила Сергийчука. После этого Сергийчук отдал голевую передачу на Пасича Геннадия. В раздевалку свой дебютный гол за "Верес" забил Дмитрий Клец. Заметим, что Немчанинов, оформивший гол+пас, провел сегодня свой 100-й матч в УПЛ.

У "Десны" после этого поединка 12 очков и четвертая строчка в турнирной таблице. А у "Вереса" 8 очков и седьмая позиция.

"Десна" - "Верес" - 0:4

Голы: Немчанинов, 4, Сергийчук, 25, Г. Пасич, 35, Клец, 45+1 (пенальти)

"Десна": Литовка, Болбат (Безбородько, 46), Селин, Цымбалюк, Сафронов (Арвеладзе, 46), Домбровский, Картушов, Завийский, Тотовицкий (Дегтярев, 82), Калитвинцев (Волошин, 74), Будковский (Шевцов, 74)

"Верес": Когут, Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат, Кучеров (Петько, 77), Клец (Полюлях, 68), Г. Пасич, Панасенко (Тимофеенко, 82), Е. Пасич, Сергийчук (Гечев, 82)

Видео обзор поединка.

Украинская Премьер-Лига: 6-й тур

Автор: Артем Будрин