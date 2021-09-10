Новый тур открылся матчем в Кировоградской области.

В стартовом поединке 7-го тура Украинской Премьер-Лиги "Ингулец" уступил "Александрии".

Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля. Обе команды из Кировоградской области, а потому чувствовался дух дерби и бескомпромиссной борьбы.

Победный гол забил форвард "Александрии" Сергей Гринь, впервые появившийся на поле в текущем сезоне.

После этого матча "Александрия" набрала 14 очков и вырвалась на второе место в турнирной таблице УПЛ. У "Ингульца" - 7 очков и десятая позиция в таблице.

"Александрия" - "Ингулец" - 1:0

Гол: Гринь, 53

"Александрия": Билык, Цуриков, Бухал, Мельник, Мирошниченко, Дрышлюк, Демченко (Ковалец, 46), Калюжный (Рыбалка, 90+4), Третьяков, Гринь (Кирюханцев, 90+3), Одарюк (Спинелли, 76)

"Ингулец": Гальчук, Опанасенко, Салем, Ковалев, Асмелаш, Шишка (Коваленко, 57), Шарай (Гопей, 76), Запорожец, Коробенко, Полегенько (Козак, 57), Ситало (Плохотнюк, 76)

Видео обзор поединка.

Видео победного гола

Украинская Премьер-Лига: 6-й тур

Поединки 7-го тура УПЛ проходят с 10 по 13 сентября: где и когда смотреть матчи УПЛ.

Перед началом тура таблицу возглавляет "Динамо" (16 очков), а аутсайдером является "Мариуполь" (1 очко).

Автор: Артем Будрин