В стартовом поединке 7-го тура Украинской Премьер-Лиги "Ингулец" уступил "Александрии".
Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля. Обе команды из Кировоградской области, а потому чувствовался дух дерби и бескомпромиссной борьбы.
Победный гол забил форвард "Александрии" Сергей Гринь, впервые появившийся на поле в текущем сезоне.
После этого матча "Александрия" набрала 14 очков и вырвалась на второе место в турнирной таблице УПЛ. У "Ингульца" - 7 очков и десятая позиция в таблице.
"Александрия" - "Ингулец" - 1:0
Гол: Гринь, 53
"Александрия": Билык, Цуриков, Бухал, Мельник, Мирошниченко, Дрышлюк, Демченко (Ковалец, 46), Калюжный (Рыбалка, 90+4), Третьяков, Гринь (Кирюханцев, 90+3), Одарюк (Спинелли, 76)
"Ингулец": Гальчук, Опанасенко, Салем, Ковалев, Асмелаш, Шишка (Коваленко, 57), Шарай (Гопей, 76), Запорожец, Коробенко, Полегенько (Козак, 57), Ситало (Плохотнюк, 76)
Видео обзор поединка.
Видео победного гола
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