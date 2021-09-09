С 10 по 13 сентября команды чемпионата Украины по футболу будут проводить матчи седьмого тура.
"Ингулец" и "Александрия" будут меряться силами в дерби, поскольку эти клубы из одной области - Кировоградской. "Шахтер" примет "Днепр-1", а "Динамо" поедет в гости к "Металлисту 1925".
Расписание матчей
10 сентября
19:30. "Александрия" - "Ингулец"
Трансляция - "Футбол 1"
11 сентября
14:00. "Рух" - "Заря"
Трансляция - "Футбол 2"
17:00. "Металлист 1925" - "Динамо"
Трансляция - "Футбол 2"
19:30. "Шахтер" - "Днепр-1"
Трансляция - "Футбол 1"
12 сентября
14:00. "Минай" - "Черноморец"
Трансляция - "Футбол 1"
17:00. "Колос" - "Мариуполь"
Трансляция - "Футбол 1"
19:30. "Ворскла" - "Десна"
Трансляция - "Футбол 1"
13 сентября
19:30. "Верес" - "Львов"
Трансляция - "Футбол 1"
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После шести туров в таблице лидирует "Динамо", набравшее 16 очков. У "Днепра-1" и "Шахтера" по 13 зачетных пунктов. "Десна" имеет 12 очков.
В аутсайдерах - "Мариуполь" и "Львов", которые набрали одно и два очка соответственно.
- Гонку бомбардиров на данный момент возглавляет Виталий Буяльский ("Динамо") - 5 голов.