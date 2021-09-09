Динамо лидирует в турнирной таблице / фото ФК Динамо

С 10 по 13 сентября команды чемпионата Украины по футболу будут проводить матчи седьмого тура.

"Ингулец" и "Александрия" будут меряться силами в дерби, поскольку эти клубы из одной области - Кировоградской. "Шахтер" примет "Днепр-1", а "Динамо" поедет в гости к "Металлисту 1925".

Расписание матчей

10 сентября

19:30. "Александрия" - "Ингулец"

Трансляция - "Футбол 1"

11 сентября

14:00. "Рух" - "Заря"

Трансляция - "Футбол 2"

17:00. "Металлист 1925" - "Динамо"

Трансляция - "Футбол 2"

19:30. "Шахтер" - "Днепр-1"

Трансляция - "Футбол 1"

12 сентября

14:00. "Минай" - "Черноморец"

Трансляция - "Футбол 1"

17:00. "Колос" - "Мариуполь"

Трансляция - "Футбол 1"

19:30. "Ворскла" - "Десна"

Трансляция - "Футбол 1"

13 сентября

19:30. "Верес" - "Львов"

Трансляция - "Футбол 1"

Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты 6-го тура, таблица

Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное

  • После шести туров в таблице лидирует "Динамо", набравшее 16 очков. У "Днепра-1" и "Шахтера" по 13 зачетных пунктов. "Десна" имеет 12 очков.

  • В аутсайдерах - "Мариуполь" и "Львов", которые набрали одно и два очка соответственно.

  • Гонку бомбардиров на данный момент возглавляет Виталий Буяльский ("Динамо") - 5 голов. 

Автор: Артем Будрин