Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 7-го тура

"Ворскла" будет принимать "Десну", а "Ингулец" с "Александрией" сойдутся в дерби.

С 10 по 13 сентября команды чемпионата Украины по футболу будут проводить матчи седьмого тура. "Ингулец" и "Александрия" будут меряться силами в дерби, поскольку эти клубы из одной области - Кировоградской. "Шахтер" примет "Днепр-1", а "Динамо" поедет в гости к "Металлисту 1925". Расписание матчей 10 сентября 19:30. "Александрия" - "Ингулец" Трансляция - "Футбол 1" 11 сентября 14:00. "Рух" - "Заря" Трансляция - "Футбол 2" 17:00. "Металлист 1925" - "Динамо" Трансляция - "Футбол 2" 19:30. "Шахтер" - "Днепр-1" Трансляция - "Футбол 1" 12 сентября 14:00. "Минай" - "Черноморец" Трансляция - "Футбол 1" 17:00. "Колос" - "Мариуполь" Трансляция - "Футбол 1" 19:30. "Ворскла" - "Десна" Трансляция - "Футбол 1" 13 сентября 19:30. "Верес" - "Львов" Трансляция - "Футбол 1" Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты 6-го тура, таблица Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное После шести туров в таблице лидирует "Динамо", набравшее 16 очков. У "Днепра-1" и "Шахтера" по 13 зачетных пунктов. "Десна" имеет 12 очков.

В аутсайдерах - "Мариуполь" и "Львов", которые набрали одно и два очка соответственно.

Гонку бомбардиров на данный момент возглавляет Виталий Буяльский ("Динамо") - 5 голов. Автор: Артем Будрин

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