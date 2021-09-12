На вторую половину встречи команды не оставили голов.

Полтавская "Ворскла" принимала черниговскую "Десну" в предпоследнем матче седьмого тура Украинской Премьер-Лиги.

Команды выдали бескомпромиссную битву и в итоге была зафиксирована ничья - 2:2.

Таким образом, "Десна" продолжает быть в группе лидеров - у черниговцев 13 очков и четвертая позиция в турнирной таблице. У "Ворсклы" на один балл меньше и шестое место.

"Ворскла" - "Десна" - 2:2

Голы: Пуцлин, 4, Степанюк, 17 - В. Волошин, 26, Безбородько, 32

"Ворскла": Ризнык, Якубу (Яворский, 46), Бондаренко, Чеснаков, Пердута, Пуцлин, Челядин, Скляр (Вакула, 59, Кравчук, 85), Тилль, Степанюк, Рангель (Пешич, 68)

"Десна": Мысак, Жук, Селин, Цымбалюк, Болбат (Ковтун, 89), Домбровский, Тотовицкий, Картушов, В.Волошин (Калитвинцев, 46), Завийский, Безбородько (Будковский, 73)

Видео обзор матча.

Украинская Премьер-Лига: 7-й тур

Автор: Артем Будрин