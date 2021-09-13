В заключительном матче 7-го тура УПЛ "Верес" принимал "Львов".
Счет в матче был открыт на 53-й минуте - отличился полузащитник Валерий Кучеров. Этот мяч в итоге решил судьбу встречи.
Отметим, что "Львов" проводил первый матч под руководством белорусского тренера Олега Дулуба.
"Верес" набрал 11 очков и занимает восьмое место в УПЛ. У "Львова" - 2 очка и последняя позиция.
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"Верес" - ПФК "Львов" - 1:0
Голы: Кучеров, 53
"Верес": Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Клец, Кучеров (Полюлях, 76), Е. Пасич (Тимофеенко, 66), Панасенко (Петько, 85), Г. Пасич, Сергийчук (Шестаков, 85)
"Львов": Ильющенков, Бусько (Зозуля, 75), Романчук, Махмутович, Якимец, Довгий, Брикнер, Чиряк, Политыло (Шина, 61), Альваро (Эрнест, 52), Ныч (Грисьо, 75)
Предупреждения: Г. Пасич, Шестаков - Якимец, Чиряк, Довгий, Эрнест
Видео гола
Украинская Премьер-Лига: 7-й тур
- Поединки 7-го тура УПЛ проходили с 10 по 13 сентября.
- В стартовом матче тура "Александрия" минимально обыграла "Ингулец".
- "Рух" и "Заря" поделили очки - луганчане отыгрались ближе к концу матча.
- "Динамо" обыграло "Металлист 1925", сохранив лидерство в турнире.
- Донецкий "Шахтер" уверенно одолел "Днепр-1". А "Минай" не смог удержать преимущество над "Черноморцем".
- "Ворскла" и "Десна" сыграли вничью, а "Мариуполь" одержал первую победу в сезоне.