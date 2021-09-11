Гранды украинского футбола сыграют друг против друга в 10-м туре.

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 10-го тура. В рамках этого тура состоится всеукраинское дерби - "Динамо" сыграет с "Шахтером".

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Матч "Динамо" - "Шахтер" пройдет в Киеве в воскресенье, 3 октября.

Стартовый свисток прозвучит в 19.30.

Напомним, после 6 туров "Динамо" набрало в УПЛ 16 очков, а "Шахтер" - 13.

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До матча в чемпионате Украины "Динамо" и "Шахтер" также сыграют в поединке за Суперкубок Украины. Он состоится 22 сентября на "Олимпийском".

"Динамо" - "Шахтер": история противостояний

В рамках чемпионата Украины "Динамо" и "Шахтер" провели друг против друга 67 матчей. Обе команды побеждали по 25 раз, еще 17 матчей завершились вничью.

Если брать все турниры, то перевес на стороне "Шахтера" - 38 побед против 35 у "Динамо". 26 матчей завершились вничью.

В прошлом сезоне команды обменялись в УПЛ выездными победами - киевляне выиграли в гостях со счетом 1:0, а "горняки" - 3:0. А в матче за Суперкубок Украины на старте сезона "Динамо" победило со счетом 3:1.

Автор: Антон Дударь