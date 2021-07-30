"Горняки" обыграли "Львов" и набрали максимум очков после двух матчей.

Второй тур Украинской Премьер-лиги открылся матчем во Львове, где местный клуб принимал "Шахтер".

"Горняки" одержали победу, взломав оборону соперника во втором тайме.

Сперва Лассина Траоре забил свой второй гол в футболке "Шахтера", замкнув навес Марлоса. А на 85-й минуте голевой пас пришел уже с другого фланга - Исмаили красиво прострелил, а Дентиньо замкнул, забив первым касанием после выхода на поле. В компенсированное время окончательный счет на табло установил Педриньо. Он забил дебютный гол за "Шахтер".

ПФК "Львов" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Траоре, 73, Дентиньо, 85, Педриньо, 90+5

"Львов": Костик, Бусько, Романчук (Крушинский, 77), Махмутович, Якимец, Брикнер (Хамелюк, 83), Шина (Зозуля, 83), Политыло (Ренан, 68), Чиряк, Эрнест, Ныч (Альваро, 67)

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Исмаили, 64), Маркос Антонио, Степаненко, Тете (Марлос, 65), Алан Патрик (Педриньо, 72), Соломон, Траоре (Дентиньо, 84)

Предупреждения: Эрнест, Ныч, Бусько - Тете, Корниенко, Траоре

Видео голов

Украинская Премьер-лига: 2-й тур

Поединки 2-го тура УПЛ проходят с 30 июля по 2 августа: где и когда смотреть матчи.

В первом туре четыре команды набрали по 3 очка и возглавили таблицу УПЛ. Это "Десна", "Металлист 1925", "Шахтер" и "Александрия".

Автор: Антон Дударь