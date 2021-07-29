Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 2-го тура

30 июля стартует 2-й тур чемпионата Украины по футболу.

С 30 июля по 2 августа пройдут матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги. Свой первый матч в сезоне проведет киевское "Динамо" - поединок 1-го тура с участием киевлян, напомним, был перенесен. Расписание матчей 30 июля 19.00. "Львов" - "Шахтер" Трансляция - "Футбол 1" 21.00. "Колос" - "Металлист 1925" Трансляция - "Футбол 2" 31 июля 17.00. "Минай" - "Александрия" Трансляция - "Футбол 2" 19.30. "Черноморец" - "Днепр-1" Трансляция - "Футбол 2" 1 августа 17.00. "Мариуполь" - "Десна" Трансляция - "Футбол 1" 19.30. "Динамо - "Верес" Трансляция - "2+2" Читайте такжеВ стиле 90-х: Динамо презентовало новую форму (фото) 19.30. "Ворскла" - "Рух" Трансляция - "Футбол 1" 2 августа 19.30. "Ингулец" - "Заря" Трансляция - "Футбол 2" Украинская Премьер-лига: перед 2-м туром В первом туре четыре команды набрали по 3 очка и возглавили таблицу УПЛ. Это "Десна", "Металлист 1925", "Шахтер" и "Александрия".

В лидеры гонки бомбардиров вырвались Артем Довбик из "Днепра-1" и Владислав Калитвинцев из "Десны", которые забили по 2 гола. Автор: Антон Дударь

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