Мирче Луческу 29 июля исполнилось 76 лет / фото Динамо Киев

С 30 июля по 2 августа пройдут матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги.

Свой первый матч в сезоне проведет киевское "Динамо" - поединок 1-го тура с участием киевлян, напомним, был перенесен. 

Расписание матчей

30 июля

19.00. "Львов" - "Шахтер"

Трансляция - "Футбол 1"

21.00. "Колос" - "Металлист 1925"

Трансляция - "Футбол 2"

31 июля

17.00. "Минай" - "Александрия"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Черноморец" - "Днепр-1"

Трансляция - "Футбол 2"

1 августа

17.00. "Мариуполь" - "Десна"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Динамо - "Верес"

Трансляция - "2+2"

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19.30. "Ворскла" - "Рух"

Трансляция - "Футбол 1"

2 августа

19.30. "Ингулец" - "Заря"

Трансляция - "Футбол 2"

Украинская Премьер-лига: перед 2-м туром

  • В первом туре четыре команды набрали по 3 очка и возглавили таблицу УПЛ. Это "Десна", "Металлист 1925", "Шахтер" и "Александрия".
  • В лидеры гонки бомбардиров вырвались Артем Довбик из "Днепра-1" и Владислав Калитвинцев из "Десны", которые забили по 2 гола.

Автор: Антон Дударь