С 30 июля по 2 августа пройдут матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги.
Свой первый матч в сезоне проведет киевское "Динамо" - поединок 1-го тура с участием киевлян, напомним, был перенесен.
Расписание матчей
30 июля
19.00. "Львов" - "Шахтер"
Трансляция - "Футбол 1"
21.00. "Колос" - "Металлист 1925"
Трансляция - "Футбол 2"
31 июля
17.00. "Минай" - "Александрия"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Черноморец" - "Днепр-1"
Трансляция - "Футбол 2"
1 августа
17.00. "Мариуполь" - "Десна"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Динамо - "Верес"
Трансляция - "2+2"
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19.30. "Ворскла" - "Рух"
Трансляция - "Футбол 1"
2 августа
19.30. "Ингулец" - "Заря"
Трансляция - "Футбол 2"
Украинская Премьер-лига: перед 2-м туром
- В первом туре четыре команды набрали по 3 очка и возглавили таблицу УПЛ. Это "Десна", "Металлист 1925", "Шахтер" и "Александрия".
- В лидеры гонки бомбардиров вырвались Артем Довбик из "Днепра-1" и Владислав Калитвинцев из "Десны", которые забили по 2 гола.