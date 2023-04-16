Благодаря победе в этой игре "Шахтер" с 52 очками закрепился на вершине турнирной таблицы УПЛ, увеличив отрыв от "Днепра-1" до семи баллов.

В воскресенье, 16 апреля, состоялся поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" противостоял "Львову".

Игра проходила во Львове на стадионе "Арена Львов" и завершилась со счетом 2:0 в пользу "горняков".

В начале матча гол забил Артем Бондаренко после паса Ярослава Ракицкого. На 75-й минуте с передачи Богдана Михайличенко гол забил снова Бондаренко.

Артем впервые забил два гола за "горняков" в одном матче. Также это вторая встреча в его карьере, когда он забил больше гола за матч - в апреле 2021-го в составе "Мариуполя" Бондаренко оформил хет-трик против "Ингульца".

Шахтер - Львов - 2:0

Голы: Бондаренко (7, 75)

Шахтер: Трубин, Матвиенко, Ракицкий (Топалов, 79), Бондарь, Гочолеишвили, Михайличенко (Тоиров, 87), Бондаренко, Назарина, Судаков (Очеретько, 79), Келси (Траоре, 71), Сикан (Тотовицкий, 71)

Львов: Рыбка, Дитятьев, Габриэль, Грисьо (Симинин, 82), Кузик, Мильченко (Сасовский, 82), Алибеков, Богунов, Свржняк, Беляев (Эсеола, 71), Бугай

Благодаря победе в этой игре "Шахтер" с 52 очками закрепился на вершине турнирной таблицы УПЛ, увеличив отрыв от "Днепра-1" до семи баллов. Но у "горняков" сыграно на один матч больше. "Львов" с 13 очками занимает последнее место.

Напомним, что 12 апреля "горняки" переиграли "Львов" в сложнейшем противостоянии.

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