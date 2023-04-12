ФК "Львов" едва не отобрал очки у "горняков" в перенесенном матче 6-го тура УПЛ.

В среду, 12 апреля, был сыгран перенесенный поединок 6 тура украинской Премьер-лиги между "Львовом" и "Шахтером".

Матч проходил на стадионе "Украина" и завершился победой "горняков" со счетом 2:1.

Первый тайм закончился без забитых голов. Счет в игре был открыт в дебюте второй половины встречи - на 56-й минуте благодаря автоголу Гиорги Гочолейшвили "Львов" вышел вперед.

Сравнять счет в игре "горнякам" удалось довольно быстро - на 62-й минуте забил хавбек "Шахтера" Георгий Судаков. Победу в поединке донецкому клубу удалось вырвать в самой концовке встречи. На последних секундах компенсированного времени забил зимний новичок "Шахтера" Кевин Келси с передачи Даниила Сикана и установил итоговый счет на табло.

"Львов" - "Шахтер" - 1:2

Голы: Гочолейшвили, 56 (аг) - Судаков 61, Келси, 90+4

"Львов": Юрчук, Грисьо, Габриель, Дитятьев, Кузык, Алибеков (Никитюк, 84), Мильченко, Беляев, Свржняк (Мышенко, 67), Бугай (Сасовский, 78), Богунов

"Шахтер": Трубин, Гочолейшвили, Матвиенко, Ракицкий, Топалов, Судаков, Степаненко, Бондаренко, Крыськив (Очеретько, 27, Келси, 71), Траоре (Сикан, 82), Тотовицкий (Борячук, 83)

Предупреждения: Степаненко 64, Матвиенко 66

Обзор матча:

Благодаря победе в этой игре "Шахтер" с 49 очками закрепился на вершине турнирной таблицы УПЛ, увеличив отрыв от "Днепра-1" до четырех баллов. Но у "горняков" сыграно на один матч больше. "Львов" с 13 очками занимает последнее место.

Стоит отметить, что в следующем туре чемпионата Украины "Шахтер" вновь сыграет против "Львова", но уже в рамках 21-го тура. Поединок состоится в воскресенье, 16 апреля.

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