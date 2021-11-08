Шахаб Захеди / фото ФК Заря
Экспертный совет Украинской Премьер-лиги определил лучшего игрока и лучшего тренера по итогам 14-го тура.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Лучшим игроком признан нападающий "Зари" Шахаб Захеди.
В матче против "Вереса" он принес своей команде победу со счетом 3:0, оформив хет-трик.
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Лучшим тренером тура стал наставник "Ворсклы" Юрий Максимов.
Его команде удалось нанести "Динамо" первое поражение в текущем чемпионате. Полтавчане победили со счетом 2:1.
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УПЛ: итоги 14-го тура
- По итогам тура в чемпионате Украины сменился лидер. "Шахтер" догнал "Динамо" по набранным очкам (35) и опередил за счет разницы забитых и пропущенных мячей.
- "Заря", "Ворскла" и "Днепр-1" продолжают вести борьбу за бронзу. У команд по 29, 28 и 28 очков соответственно.
- Аутсайдерами турнира являются "Минай" (8 очков) и "Мариуполь", который набрал 7 очков.