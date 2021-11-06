Киевляне потерпели домашнее поражение и прервали беспроигрышную серию, которая длилась почти год.

В центральном матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" принимало "Ворсклу".

Киевляне могли открывать счет в матче, но после удара Карлоса де Пены мяч попал в штангу. А на 34-й минуте Лукас Рангел вывел полтавчан вперед после подачи Оливье Тилля.

Во втором тайме Тилль забил уже сам, реализовав пенальти после фола Сергея Сидорчука.

Под конец матча "Ворскла" осталась в меньшинстве - вторую желтую карточку получил Даниил Кравчук. Но даже вдесятером полтавчане могли довести счет до разгромного - после удара Руслана Степанюка "Динамо" спас каркас ворот.

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Киевляне смогли отыграть один мяч (Витиньо забил дебютный гол за "Динамо"), но на большее их не хватило.

У "Динамо", которое проиграло впервые в текущем чемпионате, осталось 35 очков. "Шахтер" может догнать киевлян, если 7 ноября обыграет "Колос". "Ворскла" набрала 28 очков и поднялась на третью позицию.

Отметим, что беспроигрышная серия киевлян в УПЛ длилась 363 дня и 30 матчей.

"Динамо" - "Ворскла" - 1:2

Голы: Витиньо, 90+5 - Рангел, 34, Тилль, 74 (с пенальти)

"Динамо": Бущан, Тымчик, Кендзера, Забарный, Караваев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Буяльский, де Пена (Витиньо, 55), Рамирес (Гармаш, 46)

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Тамм, Яворский, Якубу (Кушниренко, 85), Пуцлин, Тилль, Челядин (Кравчук, 68), Кане, Степанюк, Рангел

Предупреждения: Забарный, Сидорчук, Витиньо - Тамм, Пуцлин, Кравчук

Удаление: Кравчук, 80

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Украинская Премьер-лига: 14-й тур

Автор: Антон Дударь