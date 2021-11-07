В воскресенье, 7 ноября, в рамках 14-го тура украинской Премьер лиги встретятся луганская "Заря" и "Верес". Матч пройдет на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье.
Смотрите на УНИАН видеотрансляцию матча "Заря" - "Верес".
Начало в 17:00 по Киеву.
Перед матчем 14-го тура "Заря" с 26 набранными очками занимает 4-е место в турнирной таблице первенства Украины. Победа в этом туре позволит луганчанам выйти на третье место и обойти "Ворсклу".
"Верес" имеет 19 набранных очков за 13 сыгранных матчей и занимает в турнирной таблице УПЛ 7-ю позицию.
Для "Зари" этот матч может получиться довольно сложном, поскольку в четверг луганчане играли в Лиге конференций с ЦСКА София (2:0) и очень много сил потратили в той игре. Физические кондиции явно будут лучше у "Вереса" и подопечные Юрия Вирта должны этим воспользоваться, в любом случае попробуют, чтобы взять три очка в этом противостоянии.
В прошлом туре УПЛ "Заря" играла в гостях с "Металлистом 1925" и одержала сокрушительную победу со счетом 6:1. "Верес" свой матч 13-го тура чемпионата Украины играл против "Ингульца" на выезде и завершил вничью 0:0.
Заря - Верес: видеотрансляция матча
УНИАН ТВ
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Украинская Премьер-лига: 14-й тур
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