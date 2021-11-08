Лукас Ранжел заявил, что Николай Шапаренко назвал его "черным".

Нападающий "Ворсклы" Лукас Ранжел рассказал о том, что столкнулся с расизмом в матче УПЛ против "Динамо", который прошел на "Олимпийском" в Киеве и завершился победой полтавчан со счетом 2:0.

В интервью "Профутбол Digital" футболист сказал, что после того, как он забил гол, фанаты "Динамо" начали имитировать звуки обезьян.

"Не должно быть того, что произошло. Надо это менять. Когда я забил, фанаты начали имитировать обезьяньи звуки. Но я держался. Что они кричали? "Обезьяна, обезьяна. У- у". Рефери сказал, что услышал выкрики, но ничего не может с этим поделать. Сказал, что внесет это в протокол. Я ответил, что без проблем. Некоторые игроки "Динамо" сказали: "Я поддерживаю тебя. Расизм - дерьмо. Бла-бла-бла".

Затем в комментарии "Великому футболу" Ранжел обвинил в расизме полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко:

"После выкриков фанатов я получил поддержку от одного из игроков "Динамо". Это был №14 (Карлос де Пена, - Прим.). Он сказал, что ему стыдно за то, что произошло. Но другой игрок "Динамо", №10 (Николай Шапаренко, - Прим.), сказал мне оскорбительное слово "черный" на русском языке".

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Ранжел подчеркнул, что рассказал обо всем арбитру и надеется на адекватную реакцию.

Лукас Ранжел: что о нем известно

Ранжел ранее выступал за финский КуПС и своим голом помог финскому клубу выбить "Ворсклу" в квалификации Лиги конференций.

В матчах против полтавчан форвард произвел впечатление на главного тренера "Ворсклы" Юрия Максимова, и 31 августа полтавский клуб подписал контракт с 26-летним бразильцем до 2023 года.

За "Ворсклу" Ранжел провел 9 матчей, в которых забил четыре гола.

Автор: Антон Дударь