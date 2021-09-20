Виктор Скрипник - главный тренер "Зари" / фото ФК Заря
Голкипер "Александрии" Олег Билык признан лучшим игроком 8-го тура Украинской Премьер-Лиги.
Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.
В поединке против киевского "Динамо" 23-летний вратарь совершил несколько потрясающих сейвов после ударов Виктора Цыганкова. Впрочем, звезда "бело-синих" на последних минутах таки забил Билыку.
Видео сейвов Билыка.
А лучшим тренером по итогам восьмого тура стал тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник. 51-летний специалист вместе со своей командой разгромил одесский "Черноморец".
УПЛ: итоги 8-го тура
- После 8-го тура "Динамо" набрало 22 очка и занимает первое место в УПЛ. В первую тройку также входят "Шахтер" (19 очков) и "Десна" (16 очков).
- Аутсайдером турнира является "Львов" - 3 очка. Предпоследним идет "Мариуполь" (4 очка).
Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 6 голов.