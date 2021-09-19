Одесситы уже 4 матча подряд не могут победить.

В рамках 8-го тура чемпионата Украины "Заря" в Запорожье принимала "Черноморец".

Хозяева одержали победу, забив дважды в первом тайме и еще один раз в конце поединка. В дебюте встречи Артем Громов отдал голевую передачу на Владислава Кабаева, а спустя почти тайм прямо "в раздевалку" отличился опытный Александр Гладкий. 34-летний нападающий реализовал пенальти.

На 88-й минуте Аллахьяр Сайядманеш поставил точку в противостоянии.

"Заря" набрала 14 очков в восьми матчах и занимает в УПЛ седьмое место. "Черноморец" (5 очков в восьми играх) идет на 14-й позиции.

"Заря" - "Черноморец" - 3:0

Голы: Кабаев, 2, Гладкий, 45, Аллахьяр, 88

"Заря": Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов, Кочергин, Булеца, Гладкий (Аллахьяр, 67), Кабаев (Кристиан, 81)

"Черноморец": Паламарчук, Путря, Кадири, Дубко, Вантух (Скорко, 71), Кравченко (Тлумак, 46), Михайленко (Вачиберадзе, 78), Цитаишвили, Авагимян, Брагару (Исаенко, 46), Ванат

Видео обзор матча.

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Украинская Премьер-лига: 8-й тур

Автор: Артем Будрин