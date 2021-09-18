Киевляне все-таки смогли обыграть "Александрию" в домашнем матче.

Киевское "Динамо" в рамках 8-го тура чемпионата Украины встречалось с "Александрией". Центральный матч тура завершился минимальной победой киевлян.

"Динамо" удалось вырвать победу на седьмой добавленной ко второму тайму минуте.

Судьбу встречи решил пенальти, назначенный после того, как арбитр посмотрел видеоповтор. Рефери увидел нарушение в действиях Сергея Рыбалки против Дениса Гармаша.

Пенальти уверенно реализовал Виктор Цыганков. Голкипер Олег Билык, который несколько раз спасал "Александрию" по ходу матча, в этот раз был бессилен.

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Команды в итоге переиграли 13 минут и успели устроить небольшую потасовку, по итогам которой был удален Игорь Кирюханцев.

В составе "Динамо" в этом поединке дебютировал бразильский вингер Витиньо. В концовке он мог отличиться ударом головой с близкого расстояния, но не сумел попасть в створ.

"Динамо" набрало 22 очка и продолжает лидировать в УПЛ. "Александрия" (14 очков) идет пятой.

"Динамо" - "Александрия" - 1:0

Гол: Цыганков, 90+7 (с пенальти)

"Динамо": Бущан, Кендзера (Караваев, 68), Забарный, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Шепелев, 77), Андриевский, Цыганков, Буяльский (Леднев, 90+10), Де Пена (Витиньо, 68), Шкурин (Гармаш, 46)

"Александрия": Билык, Мирошниченко, Мельник, Дубра, Цуриков, Калюжный, Дрышлюк (Рыбалка, 70), Ковалец, Одарюк (Кирюханцев, 63), Гринь (Спинелли, 63), Третьяков (Стецьков, 90)

Предупреждения: Буяльский, Кендзера, Сидорчук, Бойко, Андриевский, Шабанов, Гармаш - Ковалец, Спинелли, Дубра

Удаление: Кирюханцев, 90+13

Украинская Премьер-лига: 8-й тур

Автор: Антон Дударь