Динамо обыграло Александрию / фото ФК Динамо Киев

С 17 по 19 сентября прошли матчи 8-го тура чемпионата Украины по футболу.

"Динамо" с помощью VAR и пенальти дожало "Александрию", а "Днепр-1" выиграл у ровенского "Вереса".

Результаты всех матчей тура

"Десна" - "Рух" - 1:0

Гол: Тотовицкий, 90

"Мариуполь" - "Шахтер" - 0:5

Голы: Сикан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80

"Ингулец" - "Колос" - 0:2

Голы: Черноморец, 26, Чурко, 90+5

"Днепр-1" - "Верес" - 1:0

Гол: Чуже, 78

"Динамо" - "Александрия" - 1:0

Гол: Цыганков, 90+7 (с пенальти)

"Заря" - "Черноморец" - 3:0

Голы: Кабаев, 2, Гладкий, 45, Аллахьяр, 88

"Львов" - "Металлист 1925" - 0:0

"Ворскла" - "Минай" - 2:0

Голы: Кане, 37, Лиховидько, 74 (автогол)

Турнирная таблица

upl.ua

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Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное

  • Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории. 
  • С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
  • Чемпионский титул в этом сезоне защищает киевское "Динамо".
  • Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 6 голов.

Автор: Артем Будрин