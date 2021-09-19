Украинская Премьер-лига: результаты 8-го тура, таблица

"Днепр-1" и "Ворскла" одержали победы, а "Львов" продолжает занимать последнее место.

С 17 по 19 сентября прошли матчи 8-го тура чемпионата Украины по футболу. "Динамо" с помощью VAR и пенальти дожало "Александрию", а "Днепр-1" выиграл у ровенского "Вереса". Результаты всех матчей тура "Десна" - "Рух" - 1:0 Гол: Тотовицкий, 90 "Мариуполь" - "Шахтер" - 0:5 Голы: Сикан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80 "Ингулец" - "Колос" - 0:2 Голы: Черноморец, 26, Чурко, 90+5 "Днепр-1" - "Верес" - 1:0 Гол: Чуже, 78 "Динамо" - "Александрия" - 1:0 Гол: Цыганков, 90+7 (с пенальти) "Заря" - "Черноморец" - 3:0 Голы: Кабаев, 2, Гладкий, 45, Аллахьяр, 88 "Львов" - "Металлист 1925" - 0:0 "Ворскла" - "Минай" - 2:0 Голы: Кане, 37, Лиховидько, 74 (автогол) Турнирная таблица Читайте также На матче Динамо ультрас избили мирных болельщиков (фото, видео) Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

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Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 6 голов. Автор: Артем Будрин

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