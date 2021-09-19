С 17 по 19 сентября прошли матчи 8-го тура чемпионата Украины по футболу.
"Динамо" с помощью VAR и пенальти дожало "Александрию", а "Днепр-1" выиграл у ровенского "Вереса".
Результаты всех матчей тура
"Десна" - "Рух" - 1:0
Гол: Тотовицкий, 90
"Мариуполь" - "Шахтер" - 0:5
Голы: Сикан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80
"Ингулец" - "Колос" - 0:2
Голы: Черноморец, 26, Чурко, 90+5
"Днепр-1" - "Верес" - 1:0
Гол: Чуже, 78
"Динамо" - "Александрия" - 1:0
Гол: Цыганков, 90+7 (с пенальти)
"Заря" - "Черноморец" - 3:0
Голы: Кабаев, 2, Гладкий, 45, Аллахьяр, 88
"Львов" - "Металлист 1925" - 0:0
"Ворскла" - "Минай" - 2:0
Голы: Кане, 37, Лиховидько, 74 (автогол)
Турнирная таблица
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