Артем Довбик - лучший игрок тура / фото СК Днепр-1
Экспертный совет Украинской Премьер-лиги определил лучшего игрока и лучшего тренера по итогам 15-го тура.
Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.
Лучшим игроком тура назван нападающий "Днепра-1" Артем Довбик, который оформил дубль в матче против "Александрии" и помог своей команде одержать волевую победу.
По итогам голосования экспертов он опередил полузащитника "Ворсклы" Оливье Тилля.
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Лучшим тренером тура признан наставник "Львова" Олег Дулуб.
Его команда в 15-м туре сенсационно обыграла "Зарю".
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Украинская Премьер-лига: итоги 15-го тура
- "Динамо" и "Шахтер" одержали победы и имеют равное количество очков после первого круга (38), но киевляне впереди за счет разницы мячей.
- В тройку лидеров по итогам первого круга вошла "Ворскла", у которой 31 очко.
- Аутсайдерами турнира являются "Минай" (9 очков после 14 матчей) и "Мариуполь" (7 очков после 15 матчей).
- Гонку бомбардиров возглавляет Артем Довбик, который забил 10 мячей.