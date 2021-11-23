Награды достались представителям "Днепра-1" и "Львова".

Экспертный совет Украинской Премьер-лиги определил лучшего игрока и лучшего тренера по итогам 15-го тура.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Лучшим игроком тура назван нападающий "Днепра-1" Артем Довбик, который оформил дубль в матче против "Александрии" и помог своей команде одержать волевую победу.

По итогам голосования экспертов он опередил полузащитника "Ворсклы" Оливье Тилля.

Лучшим тренером тура признан наставник "Львова" Олег Дулуб.

Его команда в 15-м туре сенсационно обыграла "Зарю".

Украинская Премьер-лига: итоги 15-го тура

"Динамо" и "Шахтер" одержали победы и имеют равное количество очков после первого круга (38), но киевляне впереди за счет разницы мячей.

В тройку лидеров по итогам первого круга вошла "Ворскла", у которой 31 очко.

Аутсайдерами турнира являются "Минай" (9 очков после 14 матчей) и "Мариуполь" (7 очков после 15 матчей).

Гонку бомбардиров возглавляет Артем Довбик, который забил 10 мячей.

Автор: Антон Дударь