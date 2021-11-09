Денис Гармаш побеждает второй месяц подряд в номинации лучший игр

В украинской Премьер лиге подвели итоги месяца и объявили имена главных героев октября.

Победителем в номинации лучший тренер по итогам октября стал наставник полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов. Он набрал 48,4% голосов, опередив тренера луганской "Зари" Виктора Скрипника и тренера киевского "Динамо" Мирчу Луческу.

Лучшим же футболистом октября в украинской Премьер лиге стал футболист киевского "Динамо" Денис Гармаш. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

За минувший месяц форвард "бело-синих" отличился 3 забитыми голами в 4 поединках украинского первенства.

Читайте такжеОтбор ЧМ-2022: лучший бомбардир сборной Боснии и Герцеговины травмировался перед матчем с УкраинойПо результатам голосования, в котором участие приняли почти 15 тысяч человек, Гармаш набрал 55,9% голосов, опередив нападающего "Зари" Аллахьяра Сайядманеша (29,8%) и голкипера полтавской "Ворсклы" Дмитрия Ризныка (9,3%).

Отметим, что прогресс Дениса Гармаша не остался незамеченным даже и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова, который вызвал игрока "Динамо" в расположение национальной команды на матчи против Болгарии и Боснии и Герцеговины.

Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное

Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет динамовец Виктор Цыганков. На его счету 9 голов.

Автор: Владимир Медяник