Довбик внес весомый вклад в победу Днепра-1 / фото ФК Днепр-1

В субботу, 20 ноября, в рамках 15 тура чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" принимал "Александрию". Победу в этом противостоянии праздновали хозяева поля. 

Футболистам "Александрии" первым удалось открыть счет в этом поединке, на 19-й минуте встречи отметился точным ударом Владислав Бабогло. Однако не долго держалось преимущество гостей. На 28-й минуте Артем Довбык ударом с пенальти вернул равновесие в счете, а уже на 30-й минуте игры форвард сборной Украины оформил дубль и вывел вперед свою команду. На 41-й минуте игры капитан днепрян Сергей Логинов удачно подключился на стандарт и увеличил преимущество своей команды в счете до двух мячей. 

"Днепр-1" - "Александрия" - 3:1

Голы: Довбик 28 (пен.), 30, Логинов 41 - Бабогло 19

"Днепр-1": Кожокару, Дубинчак, Довбик, Гуцуляк (Лучкевич 68), Кравченко, Логинов (Монте 61), Чуже (Билл 61), Джурасек (Ди Франко 68), Сваток, Пихаленок (Когут 82), Игнатенко

"Александрия": Билык, Мельник, Бабогло, Калюжный, Третьяков (Одарюк 77), Мирошниченко, Кирюханцев (Кожушко 64), Демченко (Дришлюк 46), Цуриков, Рыбалка (Копина 77), Устименко (Спинелли 64)

Предупреждения: Пихаленок 49, Сваток 59, Гуцуляк 60 - Рыбалка 40, Калюжный 45, Мирошниченко 83

Видео голов: 

Победа позволила "Днепру-1" сместить с третьего места "Зарю" в турнирной таблице УПЛ. В активе днепрян 31 балл, у луганчан - 29 набранных очков. 

Украинская Премьер-лига: 15-й тур

Автор: Владимир Медяник