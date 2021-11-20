Артем Довбик возглавил гонку бомбардиров УПЛ.

В субботу, 20 ноября, в рамках 15 тура чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" принимал "Александрию". Победу в этом противостоянии праздновали хозяева поля.

Футболистам "Александрии" первым удалось открыть счет в этом поединке, на 19-й минуте встречи отметился точным ударом Владислав Бабогло. Однако не долго держалось преимущество гостей. На 28-й минуте Артем Довбык ударом с пенальти вернул равновесие в счете, а уже на 30-й минуте игры форвард сборной Украины оформил дубль и вывел вперед свою команду. На 41-й минуте игры капитан днепрян Сергей Логинов удачно подключился на стандарт и увеличил преимущество своей команды в счете до двух мячей.

"Днепр-1" - "Александрия" - 3:1

Голы: Довбик 28 (пен.), 30, Логинов 41 - Бабогло 19

"Днепр-1": Кожокару, Дубинчак, Довбик, Гуцуляк (Лучкевич 68), Кравченко, Логинов (Монте 61), Чуже (Билл 61), Джурасек (Ди Франко 68), Сваток, Пихаленок (Когут 82), Игнатенко

"Александрия": Билык, Мельник, Бабогло, Калюжный, Третьяков (Одарюк 77), Мирошниченко, Кирюханцев (Кожушко 64), Демченко (Дришлюк 46), Цуриков, Рыбалка (Копина 77), Устименко (Спинелли 64)

Предупреждения: Пихаленок 49, Сваток 59, Гуцуляк 60 - Рыбалка 40, Калюжный 45, Мирошниченко 83

Видео голов:

Победа позволила "Днепру-1" сместить с третьего места "Зарю" в турнирной таблице УПЛ. В активе днепрян 31 балл, у луганчан - 29 набранных очков.

Украинская Премьер-лига: 15-й тур

15-й тур УПЛ проходит с 19 по 22 ноября: где и когда смотреть матчи.

В стартовом матче 15-го тура первенства Украины "Динамо" разгромило "Черноморец".

"Заря" в этом туре сенсационно проиграла на выезде "Львову".

"Шахтер" одержал победу в поединке против "Руха".

В турнире лидирует "Динамо", у которого 38 очков. "Шахтер" (38 очков) - второй, у "горняков" хуже разница забитых и пропущенных голов.

Главный аутсайдер турнира - "Мариуполь", набравший 7 очков.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Артем Довбик, на счету которого 10 голов. На один гол меньше забили Виктор Цыганков.

Автор: Владимир Медяник