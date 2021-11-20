Луганский клуб рискует потерять третье место по итогам 15-го тура.

В субботу, 20 ноября, в рамках 15-го тура украинской Премьер лиги "Львов" играл против луганской "Зари". Матч проходил на стадионе "Арена Львов".

Сенсационную победу в этом противостоянии одержали футболисты "Львова". Счет во встрече точным ударом на 1-й минуте игры открыл Шина. На 31-й минуте матча автогол Ловро Цвека укрепил преимощество львовского клуба. На 64-й минуте второго тайма Максим Лунев отквитал один мяч.

"Львов" - "Заря" - 2:1

Голы: Шина, 1, Цвек, 31 (аг) - Лунев, 64

"Львов": Ильющенков, Бусько, Махмутович, Лека, Ременяк (Чирьяк, 63), Якимец, Довгий, Политыло (Крушинский, 89), Эрнест (Михайлив, 91), Грысьо (Семенив, 63), Шина (Ныч, 63).

"Заря": Мацапура, Хомченовский (Кабаев, 46), Снурницын (Жуниньо, 46), Имереков, Фаворов, Цвек, Булеца, Громов (Кристиан, 84), Гладкий, Аллахяр (Овусу, 84), Шахаб (Лунев, 46).

Предупреждения: Эрнест (10), Довгий (47), Ильющенков (90) - Шахаб (24), Кабаев (86)

Видео голов:

В следующем туре чемпионата Украины "Заря" сыграет 29 ноября на выезде против "Александрии". "Львов" в рамках 16-го тура УПЛ 26 ноября в гостях померяется силами с "Мариуполем".

Украинская Премьер-лига: 15-й тур

15-й тур УПЛ проходит с 19 по 22 ноября: где и когда смотреть матчи.

В стартовом матче 15-го тура первенства Украины "Динамо" разгромило "Черноморец".

В турнире лидирует "Динамо", у которого 38 очков. "Шахтер" (35 очков) - второй, но "горнякам" еще предстоит сыграть свой матч 15-го тура.

Главный аутсайдер турнира - "Мариуполь", набравший 7 очков.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 9 голов. На один гол меньше забили Артем Довбик и Виталий Буяльский.

Автор: Владимир Медяник