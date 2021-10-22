Металлист 1925 забил четыре гола / фото ФК Металлист 1925

Харьковский "Металлист 1925" разгромил "Ингулец" в домашнем матче Украинской Премьер-лиги.

В составе харьковчан полузащитник Дмитрий Крыськив забил гол и отдал две голевые передачи.

"Металлист 1925" набрал 19 очков и поднялся на седьмое место в таблице УПЛ. "Ингулец" (8 очков) идет двенадцатым.

"Металлист 1925" - "Ингулец" 4:0

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Голы: Батюшин, 44, Западня, 63, Марлисон, 66, Крыськив, 83

"Металлист 1925": Сидоренко, Фабиньо, Ченбай, Шершень, Западня (Кверквелия, 78), Габелок, Протасов, Крыськив, Батюшин (Голодюк, 71), Савин (Ременюк, 71), Марлисон (Зубков, 78)

"Ингулец": Гальчук, Асмелаш, Салем, Ковалев, Мельничук (Полегенько, 6), Козак (Головкин, 68), Бартулович (Шишка, 68), Запорожец, Шарай, Гопей, Ситало (Плохотнюк, 68)

Предупреждение: Бартулович

Видеообзор матча

УПЛ: 12-й тур

Автор: Антон Дударь