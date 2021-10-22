Харьковский "Металлист 1925" разгромил "Ингулец" в домашнем матче Украинской Премьер-лиги.
В составе харьковчан полузащитник Дмитрий Крыськив забил гол и отдал две голевые передачи.
"Металлист 1925" набрал 19 очков и поднялся на седьмое место в таблице УПЛ. "Ингулец" (8 очков) идет двенадцатым.
"Металлист 1925" - "Ингулец" 4:0
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Голы: Батюшин, 44, Западня, 63, Марлисон, 66, Крыськив, 83
"Металлист 1925": Сидоренко, Фабиньо, Ченбай, Шершень, Западня (Кверквелия, 78), Габелок, Протасов, Крыськив, Батюшин (Голодюк, 71), Савин (Ременюк, 71), Марлисон (Зубков, 78)
"Ингулец": Гальчук, Асмелаш, Салем, Ковалев, Мельничук (Полегенько, 6), Козак (Головкин, 68), Бартулович (Шишка, 68), Запорожец, Шарай, Гопей, Ситало (Плохотнюк, 68)
Предупреждение: Бартулович
Видеообзор матча
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