С 22 по 24 октября состоятся поединки 12-го тура Украинской Премьер-лиги.
В центральном матче тура между собой сыграют донецкий "Шахтер" и полтавская "Ворскла", которые дышат в спину киевскому "Динамо" и борются за медали чемпионата.
Расписание матчей
22 октября
17:00. "Десна" - "Александрия"
Трансляция - "Футбол 1"
19:30. "Металлист 1925" - "Ингулец"
Трансляция - "Футбол 2"
23 октября
14:00. "Верес" - "Мариуполь"
Трансляция - "Футбол 2"
17:00. "Ворскла" - "Шахтер"
Трансляция - "Футбол 1"
19:30. "Черноморец" - "Львов"
Трансляция - "Футбол 2"
24 октября
14:00. "Рух" - "Минай"
Трансляция - "Футбол 1"
17:00. "Динамо" - "Днепр-1"
Трансляция - 2+2
19:30. "Заря" - "Колос"
Трансляция - УНИАН ТВ
Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты 11-го тура, таблица
УПЛ: перед 12-м туром
- После 11-го тура "Динамо" набрало 29 очков и занимает первое место в УПЛ. В первую тройку также входят "Шахтер" (26 очков) и "Ворскла" (24 очка).
- Аутсайдером турнира является "Мариуполь" - 4 очка.
Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 8 голов.