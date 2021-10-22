Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 12-го тура

"Заря" будет принимать "Колос", а "Шахтер" пожалует в гости к "Ворскле".

С 22 по 24 октября состоятся поединки 12-го тура Украинской Премьер-лиги. В центральном матче тура между собой сыграют донецкий "Шахтер" и полтавская "Ворскла", которые дышат в спину киевскому "Динамо" и борются за медали чемпионата. Расписание матчей 22 октября 17:00. "Десна" - "Александрия" Трансляция - "Футбол 1" 19:30. "Металлист 1925" - "Ингулец" Трансляция - "Футбол 2" 23 октября 14:00. "Верес" - "Мариуполь" Трансляция - "Футбол 2" 17:00. "Ворскла" - "Шахтер" Трансляция - "Футбол 1" 19:30. "Черноморец" - "Львов" Трансляция - "Футбол 2" 24 октября 14:00. "Рух" - "Минай" Трансляция - "Футбол 1" 17:00. "Динамо" - "Днепр-1" Трансляция - 2+2 19:30. "Заря" - "Колос" Трансляция - УНИАН ТВ Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты 11-го тура, таблица УПЛ: перед 12-м туром После 11-го тура "Динамо" набрало 29 очков и занимает первое место в УПЛ. В первую тройку также входят "Шахтер" (26 очков) и "Ворскла" (24 очка).

Аутсайдером турнира является "Мариуполь" - 4 очка.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 8 голов. Автор: Артем Будрин

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