С 22 по 24 октября состоятся поединки 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

В центральном матче тура между собой сыграют донецкий "Шахтер" и полтавская "Ворскла", которые дышат в спину киевскому "Динамо" и борются за медали чемпионата.

Расписание матчей

22 октября

17:00. "Десна" - "Александрия"

Трансляция - "Футбол 1"

19:30. "Металлист 1925" - "Ингулец"

Трансляция - "Футбол 2"

23 октября

14:00. "Верес" - "Мариуполь"

Трансляция - "Футбол 2"

17:00. "Ворскла" - "Шахтер"

Трансляция - "Футбол 1"

19:30. "Черноморец" - "Львов"

Трансляция - "Футбол 2"

24 октября

14:00. "Рух" - "Минай"

Трансляция - "Футбол 1"

17:00. "Динамо" - "Днепр-1"

Трансляция - 2+2

19:30. "Заря" - "Колос"

Трансляция - УНИАН ТВ

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УПЛ: перед 12-м туром

  • После 11-го тура "Динамо" набрало 29 очков и занимает первое место в УПЛ. В первую тройку также входят "Шахтер" (26 очков) и "Ворскла" (24 очка).
  • Аутсайдером турнира является "Мариуполь" - 4 очка.

  • Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 8 голов.

Автор: Артем Будрин