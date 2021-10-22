УПЛ: Десна и Александрия поделили очки (видео)

Матч соседей по турнирной таблице завершился вничью.

В стартовом матче 12-го тура чемпионата Украины "Десна" принимала "Александрию". Встреча завершилась вничью. Команды обменялись голами еще в первом тайме. "Десна" набрала 18 очков и занимает в УПЛ седьмое место. "Александрия" (19 очков) располагается на одну строчку выше. "Десна" - "Александрия" - 1:1 Читайте такжеНазваны лучший тренер и игрок по итогам 11-го тура УПЛ Голы: Безбородько, 35 - Третьяков, 27 "Десна": Литовка, Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов, Калитвинцев, Завийский, Домбровский, Болбат, Юрченко (Будковский, 74), Безбородько "Александрия": Билык, Мирошниченко, Бухал, Бабогло, Кирюханцев (Стецьков, 67, Мустафаев, 73), Третьяков, Дрышлюк (Демченко, 58), Рыбалка, Калюжный, Цуриков, Спинелли (Устименко, 67) Предупреждения: Будковский, Цымбалюк - Дрышлюк, Цуриков, Калюжный, Устименко Видео голов УПЛ: 12-й тур 12-й тур УПЛ проходит с 22 по 24 октября: где и когда смотреть матчи чемпионата Украины.

Перед этим туром "Динамо" лидирует в УПЛ, на 3 очка опережая "Шахтер". На последнем месте идет "Мариуполь", у которого 4 очка. Автор: Антон Дударь

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