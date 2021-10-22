В стартовом матче 12-го тура чемпионата Украины "Десна" принимала "Александрию".
Встреча завершилась вничью. Команды обменялись голами еще в первом тайме.
"Десна" набрала 18 очков и занимает в УПЛ седьмое место. "Александрия" (19 очков) располагается на одну строчку выше.
"Десна" - "Александрия" - 1:1
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Голы: Безбородько, 35 - Третьяков, 27
"Десна": Литовка, Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов, Калитвинцев, Завийский, Домбровский, Болбат, Юрченко (Будковский, 74), Безбородько
"Александрия": Билык, Мирошниченко, Бухал, Бабогло, Кирюханцев (Стецьков, 67, Мустафаев, 73), Третьяков, Дрышлюк (Демченко, 58), Рыбалка, Калюжный, Цуриков, Спинелли (Устименко, 67)
Предупреждения: Будковский, Цымбалюк - Дрышлюк, Цуриков, Калюжный, Устименко
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