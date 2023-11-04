ЛНЗ упустил победу над "Колосом" в 13-м туре чемпионата Украины.

В субботу, 4 ноября, состоялся поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором ЛНЗ принимал "Колос".

Игра проходила на стадионе "Центральный" в Черкассах и завершилась вничью.

Первый гол в этой встрече забили футболисты черкасской команды - на 20-й минуте с передачи Назария Муравского забил Сергей Шестаков. Сравнять счет "Колосу" удалось в концовке встречи - на 79-й минуте Вадим Милько реализовал пенальти.

Видео дня

ЛНЗ - "Колос" - 1:1

Голы: Шестаков, 20 - Милько, 79

ЛНЗ: Пеньков, Норенков, Ковалев, Муравский, Стасюк, Рыбалка, Калюжный (Олейник, 7, Тарасенко, 82), Савин (Наумец, 68), Бойко, С. Шестаков (Прядун, 81), Хобленко

"Колос": Фесюн, Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич, Демченко (Тотовицкий, 61), Богданов (Милько, 69), Мякушко (Велетень, 79), Безбородько (Салабай, 79), Ильин (Болбат, 61)

"Колос" набрал 17 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Клуб из Коваливки обошел в таблице киевское "Динамо". ЛНЗ с 13 баллами идет на 10-й позиции.

В следующем туре чемпионата Украины черкасский ЛНЗ сыграет против луганской "Зари", а "Колос" померяется силами с "Минаем".

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