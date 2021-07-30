УПЛ: Колос обыграл новичка турнира (видео)

Судьбу поединка решил единственный гол.

В рамках 2-го тура Украинской Премьер-лиги "Колос" принимал "Металлист 1925". Хозяева поля одержали минимальную победу благодаря голу Дениса Костышина, который замкнул передачу с правого фланга. "Колос" набрал 4 очка после двух туров, у "Металлиста 1925" - 3 очка. "Колос" - "Металлист 1925" - 1:0 Гол: Костышин, 72 Читайте такжеОпределился соперник украинского Колоса по квалификации Лиги конференций "Колос": Волынец, Ром, Гавриш, Петров, Сакив, Милько, Богданов (Задоя, 81), Чурко (Ильин, 71), Нуриев (Диего Кариока, 64), Костышин (Данфа, 81), Лысенко (Ситчинава, 71) "Металлист 1925": Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Голодюк (Ермаков, 90), Габелок, Крыськив, Савин (Протасов, 59), Фабиньо (Ременюк, 78), Батюшин (Дмитренко, 78) Предупреждения: Костышин, Диего Кариока, Данфа, Ситчинава - Ткачук Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3". Украинская Премьер-лига: 2-й тур Поединки 2-го тура УПЛ проходят с 30 июля по 2 августа: где и когда смотреть матчи.

В стартовом матче тура "Шахтер" разгромил "Львов", дожав соперника в конце матча. Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter