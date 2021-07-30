Денис Костышин - автор победного гола / фото ФК Колос

В рамках 2-го тура Украинской Премьер-лиги "Колос" принимал "Металлист 1925".

Хозяева поля одержали минимальную победу благодаря голу Дениса Костышина, который замкнул передачу с правого фланга.

"Колос" набрал 4 очка после двух туров, у "Металлиста 1925" - 3 очка.

"Колос" - "Металлист 1925" - 1:0

Гол: Костышин, 72

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"Колос": Волынец, Ром, Гавриш, Петров, Сакив, Милько, Богданов (Задоя, 81), Чурко (Ильин, 71), Нуриев (Диего Кариока, 64), Костышин (Данфа, 81), Лысенко (Ситчинава, 71)

"Металлист 1925": Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Голодюк (Ермаков, 90), Габелок, Крыськив, Савин (Протасов, 59), Фабиньо (Ременюк, 78), Батюшин (Дмитренко, 78)

Предупреждения: Костышин, Диего Кариока, Данфа, Ситчинава - Ткачук

Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Украинская Премьер-лига: 2-й тур

Автор: Антон Дударь