В рамках 1-го тура Украинской Премьер-лиги "Верес" играл против "Колоса". Матч прошел на стадионе "Авангард" в Луцке.

Встреча четвертой команды прошлого чемпионата и новичка турнира завершилась без забитых голов.

"Верес" - "Колос" - 0:0

"Верес": Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Е. Пасич, Полюлях (Клец, 76), Кучеров, Г. Пасич, Гегедош (Шестаков, 76), Сергийчук

"Колос": Волынец, Золотов, Павловец, Новак, Черноморец, Милько, Богданов (Задоя, 47), Чурко (Сорокин, 84), Костышин (Нуриев 59), Ильин (Диего Кариока, 59), Ситчинава (Салабай, 84)

Предупреждения: Полюлях, Кучеров, Немчанинов, Клец - Ильин, Ситчинава, Павловец

Украинская Премьер-лига: 1-й тур

Автор: Антон Дударь