УПЛ: Колос не сумел обыграть новичка турнира

Второй подряд матч сезона в чемпионате Украины завершился вничью.

В рамках 1-го тура Украинской Премьер-лиги "Верес" играл против "Колоса". Матч прошел на стадионе "Авангард" в Луцке. Встреча четвертой команды прошлого чемпионата и новичка турнира завершилась без забитых голов. "Верес" - "Колос" - 0:0 "Верес": Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Е. Пасич, Полюлях (Клец, 76), Кучеров, Г. Пасич, Гегедош (Шестаков, 76), Сергийчук "Колос": Волынец, Золотов, Павловец, Новак, Черноморец, Милько, Богданов (Задоя, 47), Чурко (Сорокин, 84), Костышин (Нуриев 59), Ильин (Диего Кариока, 59), Ситчинава (Салабай, 84) Предупреждения: Полюлях, Кучеров, Немчанинов, Клец - Ильин, Ситчинава, Павловец Украинская Премьер-лига: 1-й тур Матчи 1-го тура УПЛ проходят с 23 по 26 июля, но поединок между "Динамо" и "Минаем" был перенесен на 11 августа.

В матче-открытии чемпионата "Львов" и "Мариуполь" сыграли вничью. Автор: Антон Дударь

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