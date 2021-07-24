Верес и Колос поделили очки / фото ФК Верес
В рамках 1-го тура Украинской Премьер-лиги "Верес" играл против "Колоса". Матч прошел на стадионе "Авангард" в Луцке.
Встреча четвертой команды прошлого чемпионата и новичка турнира завершилась без забитых голов.
"Верес" - "Колос" - 0:0
"Верес": Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Е. Пасич, Полюлях (Клец, 76), Кучеров, Г. Пасич, Гегедош (Шестаков, 76), Сергийчук
"Колос": Волынец, Золотов, Павловец, Новак, Черноморец, Милько, Богданов (Задоя, 47), Чурко (Сорокин, 84), Костышин (Нуриев 59), Ильин (Диего Кариока, 59), Ситчинава (Салабай, 84)
Предупреждения: Полюлях, Кучеров, Немчанинов, Клец - Ильин, Ситчинава, Павловец
Украинская Премьер-лига: 1-й тур
- Матчи 1-го тура УПЛ проходят с 23 по 26 июля, но поединок между "Динамо" и "Минаем" был перенесен на 11 августа.
- В матче-открытии чемпионата "Львов" и "Мариуполь" сыграли вничью.