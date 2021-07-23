В стартовом матче чемпионата Украины 2021-2022 "Львов" принимал "Мариуполь". Команды сыграли на "Арене Львов".
Автором первого гола в новом сезоне УПЛ стал нападающий "Мариуполя" Андрей Кулаков.
Еще до перерыва Артур Ременяк счет сравнял, а после перерыва счет не изменился.
"Львов" - "Мариуполь" - 1:1
Голы: Ременяк, 32 - Кулаков, 9
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"Львов": Костик, Бусько, Романчук, Крушинский (Семенив, 85), Якимец (Зозуля, 82), Брикнер (Политыло, 87), Ременяк (Махмутович, 85), Чиряк, Шина, Эрнест, Ныч (Михоуби, 85)
"Мариуполь": Кудрик, Меличенко (Кащук, 55), Микицей, Чоботенко, Стасюк, Чех, Горбунов, Мишнев (Хромей, 80), Петерман (Очеретько, 60), Топалов, Кулаков (Вьюнник, 79)
Предупреждения: Чиряк, Эрнест - Мишнев, Микицей
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