УПЛ: Львов и Мариуполь сыграли вничью в матче-открытии сезона (видео)

Новый чемпионат Украины стартовал матчем во Львове.

В стартовом матче чемпионата Украины 2021-2022 "Львов" принимал "Мариуполь". Команды сыграли на "Арене Львов". Автором первого гола в новом сезоне УПЛ стал нападающий "Мариуполя" Андрей Кулаков. Еще до перерыва Артур Ременяк счет сравнял, а после перерыва счет не изменился. "Львов" - "Мариуполь" - 1:1 Голы: Ременяк, 32 - Кулаков, 9 Читайте такжеОдин из клубов УПЛ кардинально изменил свою эмблему (фото) "Львов": Костик, Бусько, Романчук, Крушинский (Семенив, 85), Якимец (Зозуля, 82), Брикнер (Политыло, 87), Ременяк (Махмутович, 85), Чиряк, Шина, Эрнест, Ныч (Михоуби, 85) "Мариуполь": Кудрик, Меличенко (Кащук, 55), Микицей, Чоботенко, Стасюк, Чех, Горбунов, Мишнев (Хромей, 80), Петерман (Очеретько, 60), Топалов, Кулаков (Вьюнник, 79) Предупреждения: Чиряк, Эрнест - Мишнев, Микицей Видео голов Украинская Премьер-лига: 1-й тур Матчи 1-го тура УПЛ проходят с 23 по 26 июля, но поединок между "Динамо" и "Минаем" был перенесен на 11 августа.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 команд. Команды сыграют в два круга. Автор: Антон Дударь

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