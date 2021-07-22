23 июля стартует чемпионат Украины по футболу 2021-2022.
Чемпионат откроет матч "Львова", в составе которого произошла вспышка коронавируса, и "Мариуполя". "Шахтер" свой первый официальный поединок под руководством Роберто Де Дзерби проведет 24 июля, а матч с участием "Динамо" был перенесен на 11 августа.
Расписание матчей
23 июля
19.30. "Львов" - "Мариуполь"
Трансляция - "Футбол 1"
24 июля
17.00. "Верес" - "Колос"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Шахтер" - "Ингулец"
Трансляция - "Футбол 2"
25 июля
17.00. "Металлист 1925" - "Рух"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Заря" - "Александрия"
Трансляция - УНИАН ТВ
19.30. "Десна" - "Черноморец"
Трансляция - "Футбол 1"
26 июля
19.30. "Ворскла" - "Днепр-1"
Трансляция - будет известно позже
11 августа
19.30. "Динамо" - "Минай"
Трансляция - будет известно позже
Украинская Премьер-лига 2021-2022: что нужно знать
- С нового сезона чемпионат Украины расширен до 16 участников. Команды сыграют в два круга.
- Из первой лиги в УПЛ поднялись "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".
- Вместо "Олимпика", который снялся с чемпионата, в сезоне выступит "Минай".
Чемпионский титул будет защищать "Динамо" Киев.
Был утвержден календарь первого круга УПЛ.
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