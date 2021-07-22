23 июля стартует новый чемпионат Украины.

23 июля стартует чемпионат Украины по футболу 2021-2022.

Чемпионат откроет матч "Львова", в составе которого произошла вспышка коронавируса, и "Мариуполя". "Шахтер" свой первый официальный поединок под руководством Роберто Де Дзерби проведет 24 июля, а матч с участием "Динамо" был перенесен на 11 августа.

Расписание матчей

23 июля

19.30. "Львов" - "Мариуполь"

Трансляция - "Футбол 1"

24 июля

17.00. "Верес" - "Колос"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Шахтер" - "Ингулец"

Трансляция - "Футбол 2"

25 июля

17.00. "Металлист 1925" - "Рух"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Заря" - "Александрия"

Трансляция - УНИАН ТВ

19.30. "Десна" - "Черноморец"

Трансляция - "Футбол 1"

26 июля

19.30. "Ворскла" - "Днепр-1"

Трансляция - будет известно позже

11 августа

19.30. "Динамо" - "Минай"

Трансляция - будет известно позже

Украинская Премьер-лига 2021-2022: что нужно знать

С нового сезона чемпионат Украины расширен до 16 участников. Команды сыграют в два круга.

Из первой лиги в УПЛ поднялись "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".

Вместо "Олимпика", который снялся с чемпионата, в сезоне выступит "Минай".

Чемпионский титул будет защищать "Динамо" Киев.

Был утвержден календарь первого круга УПЛ.

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Автор: Антон Дударь